Ligue 1: Fan-Gewalt vor HSC Montpellier vs. Girondins Bordeaux

Zuschauer greifen Spieler an! Heftige Ausschreitungen in Nizza

Abermals kommt es in der Ligue 1 zu Fan-Gewalt: Vor der HSC Montpellier gegen Girondins Bordeaux kommt es zu einer Attacke auf einen Bus.

Vor dem Ligue-1-Spiel zwischen HSC Montpellier und Girondins Bordeaux (3:3) wurde ein Bus mit Anhängern der Gäste an einem Kreisverkehr abgefangen. Danach kam es nach Polizeiangaben zu einer Schlägerei, bei der 16 Personen leicht verletzt wurden. ( NEWS: Alles zur Ligue 1)

Die Gewalt zwischen den Fans hat in den letzten Wochen in der Ligue 1 zugenommen: Wiederholt kam es zum Platzsturm, zuletzt am vergangenen Samstag beim Derby zwischen den Nordrivalen RC Lens und Meister OSC Lille.