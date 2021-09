3. Liga: Braunschweig siegt in Freiburg und bleibt an Aufstiegsplätzen dran

Eintracht Braunschweig beendet in der 3. Liga eine Durststrecke von drei sieglosen Spielen. Der Absteiger stellt den Kontakt zu den Aufstiegsrängen her.

Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig hat in der 3. Liga wieder zur Spitzengruppe aufgeschlossen.

Nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie gewannen die Niedersachsen am Mittwochabend 1:0 (1:0) ihr Nachholspiel bei Aufsteiger SC Freiburg II.

Krauße lässt Braunschweig jubeln - Freiburgs kleiner Lauf endet

Mittelfeldspieler Robin Krauße erzielte den Siegtreffer per Kopf nach einer Ecke (33.).

Die Braunschweiger kletterten in der Tabelle auf Platz sieben und verkürzten den Rückstand zu den Aufstiegsrängen auf zwei Punkte. Die Freiburger U23 kassierte nach zuletzt zwei Siegen in Folge einen Rückschlag und liegt in der Tabelle auf Platz 14.