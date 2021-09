NBA: Ben Simmons will weg von Philadelphia 76ers - wird Lillard neuer Embiid-Kollege?

In wenigen Tagen sind die 2010er Jahre Geschichte. Zeit für ein ganz besonderes Ranking. SPORT1 zeigt die besten NBA-Spieler des vergangenen Jahrzehnts - unterteilt in drei Teams © SPORT1-Montage: Getty Images

FIRST TEAM -STEPHEN CURRY: Der Anführer der Golden State Warriors - dem dominierenden Team des vergangenen Jahrzehnts. Atemberaubend, wie traumwandlerisch sicher er seine Dreier versenkt. Zweimal zum MVP gewählt, zusammen mit Klay Thompson bildet er die berühmten "Splash-Brothers" © Getty Images

JAMES HARDEN: Die Scoring-Maschine der letzten Jahre. Der Step-Back-Dreier, mit dem er seine Gegner reihenweise zur Verzweiflung treibt, ist zu seinem Markenzeichen geworden. Könnte in dieser Saison mit 40 Punkten im Schnitt einen Rekord für die Ewigkeit aufstellen. Einziges Manko: Konnte weder die Thunder noch die Rockets zum Titel führen © Getty Images

KEVIN DURANT: Einer der spektakulärsten und geschmeidigsten Spieler in der Liga. Ging 2016 zu den Warriors und machte die Kalifornier damit nahezu unschlagbar. Feierte mit Golden State zwei Meisterschaften. Seinen bislang einzigen MVP-Titel holte er noch für die Thunder © Getty Images

LEBRON JAMES: Zusammen mit Kobe Bryant der Superstar der Nach-Jordan-Ära! Beherrscht in der Offensive alles, entscheidet Spiele im Alleingang - und führte sowohl Miami als auch seine Heimat-Franchise aus Cleveland zum Titel. Viermaliger MVP, 15-maliger All-Star. Einzige Schwäche: Ist sich für die Defensive ab und an zu schade © Getty Images

ANTHONY DAVIS: Die gefürchtete "Augenbraue"! Entwickelte sich bei den New Orleans Pelicans von Beginn seiner Karriere an zum absoluten Superstar. Unter dem Korb eine Macht, sicherer Schütze aus der Distanz. Hielt die NBA mit seinem Wechsel zu den Lakers in Atem. Hat aber noch keinen Titel gewonnen © Getty Images