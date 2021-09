Premier League: FC Liverpool und Jürgen Klopp - Talente-Trio rückt in Fokus

Beim FC Liverpool steht eine neue Generation in den Startlöchern - und zeigt direkt, was sie kann. Doch es ist nicht nur ein Trio, das im League Cup heraussticht.

Nicht nur, dass der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp weiter auf der Erfolgswelle schwimmt, nach dem 3:0-Sieg gegen Crystal Palace in der Premier League auch im League Cup mit dem gleichen Resultat die Hürde bei Norwich City nahm.

In der Fremde war es vor allem die zweite Garde der Reds, der hinterher die Schlagzeilen gehörte. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

FC Liverpool: Klopp und seine Talente-Flut

„Die Kids haben sich außergewöhnlich gut geschlagen. Alle drei waren körperlich sehr stark und das ist vielleicht die größte Überraschung, dass sie 92 Minuten durchhalten konnten“, so der Coach. „Ich freue mich wirklich für sie, das war ein großer Moment für die Jungs.“

Ganz überraschend kommen die guten Leistungen der Nachwuchsspieler indes nicht. Flügelstürmer Gordon trumpfte bereits im Juli in der Saisonvorbereitung auf und trainiert seitdem mit den Profis. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan League Cup)

Wie Assistenztrainer Pep Lijnders verriet, starten die vielversprechendsten Klub-Talente einer Saison stets eine Woche früher in die Vorbereitung - und werden so an die Mannschaft herangeführt.