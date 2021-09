Mario Balotelli provoziert mit Torjubel - Reaktion auf Kritik von Gala-Coach Yalcin

Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3 war Mario Balotelli entscheidend an der Aufholjagd seines Klubs Adana Demirspor im Duell mit Galatasaray Istanbul beteiligt.

Arroganzanfall von Balotelli im ManCity-Trikot

Zur Erinnerung: Balotelli hatte damals noch für Manchester City gespielt. Bei einem Test-Kick gegen L.A. Galaxy vergab er eine Großchance kläglich, als er allein vor dem Keeper eine Pirouette drehte und versuchte, den Ball per Hacke zu versenken.

Aber welche Rolle spielt Yalcin in der Geschichte?

Zurück in die Gegenwart: Balotelli, der beim 3:3 am Dienstagabend auch den späten Ausgleichstreffer in der 97. Minute vorbereitete, löste mit seiner provokanten Jubelgeste eine größere Rudelbildung aus.