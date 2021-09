Formel 1: Martin Whitmarsh zu Aston Martin - was denkt Sebastian Vettel?

Hintergrund: Der Brite Martin Whitmarsh (heute 63), damals Teamchef bei McLaren-Mercedes, hatte sich in Spa über Vettel mokiert, weil der mit McLaren-Pilot Jenson Button mit seinem Red Bull vor der letzten Schikane versehentlich ins Aus befördert hat.

Vettel und Whitmarsh bei Aston Martin - klappt das?

Allein: Die Kritik von 2010 ist Schnee von gestern. Jetzt geht es um das heute und morgen. Was bedeutet aber die Personalie für Aston Martin und Vettel? (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Sie zeigt vor allen Dingen, dass es Aston-Martin-Boss Lawrence Stroll ernst meint. Der Kanadier will langfristig Weltmeister werden, deshalb hat er auch eine neue ultramoderne Fabrik bauen lassen, die 2023 in Betrieb geht. Vorher sollen aber schon die dafür notwendigen Strukturen geschaffen werden.

Marko: „Whitmarsh hat in seiner Zeit bei McLaren gezeigt, dass er das kann.“ Was er meint: Der Brite spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von McLaren von einem reinen Rennteam zu einem Technologiekonzern und Autobauer.

Whitmarsh bringt Verbindungen zu Aston Martin mit

Die Weichen für die Zukunft von Aston Martin sind durch Whitmarsh gestellt. Allein: Für Teamchef Otmar Szafnauer könnte die Verpflichtung von Whitmarsh eine schlechte Nachricht sein. Der US-Amerikaner muss ab 1. Oktober an den Briten als Vorgesetzten berichten.

Szafnauers Position bei Aston Martin geschwächt

Und Sebastian Vettel? Der will sich erst während des Rennens in Sotschi am kommenden Wochenende (Sonntag ab 14 Uhr im SPORT1-Liveticker) auf Nachfrage auf die neue Führungspersonalie bei seinem Team äußern. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)