Ex-Bayern-Star James Rodriguez wechselt nach Katar

Ein früherer Offensivstar des FC Bayern kehrt seinem bisherigen Verein in England den Rücken und schließt sich einem Klub in Katar an.

Ex-Bayern-Star James wechselt nach Katar

Der 30-Jährige schließt sich dem katarischen Erstligisten Al-Rayyan SC an. Das bestätigten beide Klubs am Mittwoch. Trainiert wird der Al-Rayyan SC vom früheren französischen Nationaltrainer und Ex-PSG-Coach Laurent Blanc.

2017 hatte der FC Bayern James für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen, nach acht Toren in 39 Einsätzen in seiner Debütsaison und sieben Treffern in 28 Spielen im Jahr danach verzichtete der Rekordmeister aber darauf, die Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro zu ziehen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)