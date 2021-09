"Flutlicht an!" mit Mara Pfeiffer: Folge 21 mit Lina Soffner von Equalchamps

Lina Soffner (M.) vom Start-up "Equalchamps" war zu Gast bei "Flutlicht an!" © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/Privat

Mit dem Start-up „Equalchamps“ will Lina Soffner Sportlerinnen und Sponsor*innen zusammenbringen - für mehr Chancengleichheit.

Nicht zu vergessen natürlich ein Studienmodul, mit dem das alles ja überhaupt erst angefangen hat, damals, in Lüneburg. Aber der Reihe nach.

Soffner und Elbers finden ihr gemeinsames Herzensprojekt

Im Masterstudiengang „Management & Human Ressources“ in Lüneburg lernen Soffner und Elbers sich kennen und es klickt menschlich sofort zwischen den beiden sportbegeisterten Frauen.

Im Gespräch mit einer Freundin, die in der 2. Handball-Bundesliga spielt, erfahren die zwei, dass diese bei Auswärtsfahrten drauflegt, während ihr Lebensgefährte damit Geld verdient, obwohl er einige Klassen tiefer spielt.

„Wow, wie kann das sein?“, fragen sich die Freundinnen und arbeiten sich, quasi als Newcomerinnen, tief in die Geschlechterungerechtigkeit in vielen Sportarten ein. Am Ende ist klar: Das ist genau ihr Thema, auch übers Studium hinaus.