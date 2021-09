FC Bayern: Robert Lewandowski - goldener Schuh beim Training mit Mannschaft

Robert Lewandowski hat auch beim Training des FC Bayern seinen goldenen Schuh parat. Es ist auch ein Dank an die Teamkollegen.

So ein bisschen wirkten die Blicke der Kollegen dann doch irritiert:

Auch wenn ihm das Toreschießen mit diesem besonderen Schuh wohl nicht so leicht fallen dürfte wie gewohnt - verzichten wollte Robert Lewandowski auf ihn beim Training des FC Bayern keineswegs.

Und so brachte der Goalgetter des Rekordmeisters seine Trophäe als frischgebackene Golden-Shoe-Gewinner als bester Torjäger Europas am Mittwochvormittag einfach mit auf den Übungsplatz an der Säbener Straße.