Premier League testet Rückkehr zu Stehplätzen

Stehplätze in der Premier League: Rückkehr möglich © AFP/SID/OLI SCARFF

Seit 1994 sind in der Premier League Stehplätze verboten. Das könnte sich möglicherweise bald ändern. Im kommenden Jahr startet ein Pilotprojekt.

In der Premier League bahnt sich eine Rückkehr zu Stehplätzen in den Fußballstadien an.