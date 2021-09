Formel 1: Nach Erfolg mit Schumacher-Doku - Netflix überlegt Erwerb der Live-Rechte

Mit „Drive to Survive“ und „Schumacher“ landet der Streaminganbieter Netflix große Erfolge im Bereich Formel 1. Nun zieht der Konzern auch den Erwerb von Live-Rechten in Erwägung.

So wurden bereits mehrere Staffeln der Dokuserie „Drive to Survive“ ausgestrahlt und neben „Fangio - Der Mann, der die Maschinen zähmte“ ist seit kurzem ist auch der Dokufilm „Schumacher“ dort zu sehen.

So hat Netflix-CEO Reed Hastings in einem Spiegel-Interview verraten, dass er sich vorstellen kann, in Zukunft auch um die TV-Rechte an der Formel 1 mitzubieten. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)