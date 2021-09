Annalena Baerbock - heute Kampf um Bundeskanzler-Amt, früher erfolgreiche Turnerin

Bei der Wahl am kommenden Sonntag strebt Annalena Baerbock das Kanzleramt an. Früher war die Grünen-Politikerin als Turnerin äußerst erfolgreich. Ihre Ex-Trainerin erinnert sich.

Kaum jemand außerhalb der eigenen Familie kennt die 40 Jahre alte Politikerin wohl so gut wie ihre langjährige Trainerin.

Von der Einschulung bis zum Abitur war Christlieb als Trampolintrainerin beim TSV Pattensen eine der wichtigsten Bezugspersonen von Baerbock: „Wir waren sehr vertraut miteinander. Manchmal haben wir uns sechs Tage in der Woche gesehen.“

Denn Baerbock war ein Talent. Schrauben- und Doppelsalti führten die Niedersächsin bis in die nationale Spitze hinein. Und bei den deutschen Meisterschaften 1999 in Schlangen sogar zur Bronzemedaille in der nicht-olympischen Disziplin Doppelminitramp.