FC Bayern München: Musiala und Gnabry pausieren im Training - Ausfall gegen Fürth?

Der FC Bayern München muss am Freitag gegen Fürth möglicherweise auf Serge Gnabry und Jamal Musiala verzichten. Beide Spieler pausieren aktuell im Training.

Auch am Mittwoch fehlten Jamal Musiala und Serge Gnabry laut tz im Training. Gnabry laboriert an einer Erkältung, aufgrund derer er auch schon das Dienstagstraining verpasste . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann droht Flügel-Engpass

Die Bayern sind bereits am Freitagabend beim Aufsteiger gefordert. Am Donnerstag wird Nagelsmann auf der Pressekonferenz etwas mehr Licht ins Dunkle bringen können, was seine Sorgekinder angeht.