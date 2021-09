Der nächste Rückschlag - Battlefield 2042 Beta offiziell verschoben

Die Community von Battlefield muss eine bittere Pille nach der anderen schlucken. Die Verspätung des Releases von Battlefield 2042 hat schon ordentlich gesessen, die nächste Nachricht hat es aber auch in sich: Die Beta von Battlefield 2042 wurde verschoben.

Der Start von BF2042 war bereits nicht der beste, die Alpha hatte schon für großen Unmut in der Community gesorgt. Der nach hinten verschobene Release machte die Situation nicht gerade besser. Dass jetzt auch die Beta verschoben wurde, konnte man zwar erwarten, trotzdem stellt sich aber die Frage, wie groß die Probleme bei Entwickler DICE sind.

Battlefield 2042: Wann findet die Beta statt?

So wie es momentan aussieht, startet die Battlefield 2042 Beta am 06. Oktober für die Early Access Spieler und ab 08. Oktober dürfen sich auch alle anderen in den neuen Shooter stürzen.