Kanuslalom-WM: Kajak-Herren verpassen Gold nach Windböe

Kanuslalom-WM: Aigner und Co. verpassen Medaillen © AFP/SID/LUIS ACOSTA

Bei der Kanuslalom-WM liegen die deutschen Kajak-Herren auf Goldkurs, haben dann aber Pech. Am Ende setzt sich Frankreich durch.

Die deutschen Kajak-Herren um den Olympia-Dritten Hannes Aigner haben zum Auftakt der Kanuslalom-WM in Bratislava eine Medaille verpasst.

Aigner, Noah Hegge (beide Augsburg) und Stefan Hengst (Hamm) lagen im Teamwettbewerb am Mittwoch auf Goldkurs, hatten allerdings Pech mit dem Wind und landeten nach einer 50-Sekunden-Strafe aufgrund eines Befahrungsfehlers auf dem 16. Platz.

Gold ging an Frankreich vor Gastgeber Slowakei und den Slowenen. In den weiteren drei Disziplinen hatte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) kein Team am Start.