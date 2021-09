Anzeige

FC Barcelona: Ronald Koeman liest bei Pressekonferenz Erklärung vor und geht Koeman gibt bizarre Pressekonferenz

Kapitulation? So begründet Koeman die Youngster-Wechsel

SPORT1

Ronald Koeman gibt zwei Tage nach dem enttäuschenden 1:1 des FC Barcelona gegen Granada eine bizarre Pressekonferenz. Der Barca-Trainer liest eine Erklärung ab.

Was für eine bizarre Pressekonferenz!

Zwei Tage nach dem enttäuschenden 1:1 im Heimspiel gegen Granada hat Barca-Trainer Ronald Koeman für Aufsehen gesorgt.

Anzeige

Vor der Liga-Partie bei Cadiz am Donnerstagabend ließ der Coach der Katalanen keine Fragen der Journalisten zu. Stattdessen verlas er eine Erklärung. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan La Liga)

Barca: Koeman liest Erklärung vor

„Guten Morgen an alle, der Verein ist mit mir in einer Situation des Wiederaufbaus. Die finanzielle Situation des Vereins ist schwierig, was bedeutet, dass wir den Kader umbauen müssen, ohne große Investitionen tätigen zu können. Fußball braucht Zeit, junge Spieler können in zwei Jahren groß werden“, begann der Niederländer.

Er fuhr fort: „Das Gute daran ist, dass junge Spieler Chancen bekommen können, wie sie Xavi und Iniesta zu ihrer Zeit hatten. Die Niederlage gegen Bayern München in der vergangenen Woche muss in diesem Zusammenhang gesehen werden. Der Prozess, den unsere Mannschaft durchläuft, muss in Wort und Tat unterstützt werden.“ (SERVICE: Tabelle von La Liga)

Kurios: Der 58-Jährige hatte sogar noch einen Appell an die von ihm missachteten Journalisten parat: „Ich weiß, dass die Presse diesen Prozess anerkennt, denn es ist nicht das erste Mal, dass dies in der Geschichte des FC Barcelona geschieht. Wir zählen auf Ihre Unterstützung in diesen schwierigen Momenten.“

Koeman schloss seine bizarre Pressekonferenz ab: „Wir als Mannschaft und Spieler sind sehr glücklich über die Unterstützung, die wir von den Fans im Spiel gegen Granada erhalten haben“.

Koeman geht Kritik aus dem Weg

Dann stand er auf und verließ den Raum, ohne Fragen zuzulassen. Dabei wären kritische Anmerkungen durchaus berechtigt. Barca liegt in La Liga nach vier Spielen nur auf Rang acht und steht in der Champions League nach dem 0:3 gegen den FC Bayern vor der Partie bei Benfica Lissabon bereits stark unter Druck.

Anzeige