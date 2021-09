CoD Vanguard: Diese Belohnungen gibt es für die Beta

Wer sich in die Beta von CoD: Vanguard gestürzt hat, darf sich über eine Überraschung freuen. In Warzone, BOCW und CoD: Mobile gibt es Belohnungen für die Loyalität.

Mittlerweile macht sich unter den Fans der Reihe auch das Gefühl breit, dass man nicht mehr in das ältere Call of Duty: Black Ops Cold War zurückwill. Aber das ist eigentlich keine große Überraschung. Trotzdem muss der Publisher die Rückkehr in BOCW irgendwie schmackhaft gestalten – und das funktioniert am besten mit Belohnungen! Für die Spieler von Warzone, BOCW oder auch CoD: Mobile gibt es nämlich Belohnungen für die Teilnahme an der Beta von CoD: Vanguard.