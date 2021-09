Anzeige

Featured TOTW: Das große FUT-Update in FIFA 22 Featured TOTW: Das große FUT-Update in FIFA 22

Dortmunds Shooting-Star Jude Bellingham könnte trotz dank den Featured TOTWs schnell auch auf der Konsole einer der beliebtesten Spieler werden © EA Sports

EarlyGame

Neues FIFA, neues Ultimate Team – EA Sports will seinen beliebten Modus noch interessanter machen und gibt den TOTWs einen Boost. Das steckt hinter den neuen Karten.

Team of the Week – am Anfang geliebt, am Ende gehasst. So hart sind die Gefühle für die TOTW-Karten wahrscheinlich nicht, aber das bringt das Problem auf den Punkt. Die Spezialkarten, die Spieler für ihre besondere Performance am Wochenende belohnen, verlieren im Laufe des Spiels einfach an Relevanz.

Anzeige

Während bei einzelnen Spielern der Boost die Karte durch die Decke steigen lässt, werden die TOTW-Karten durch andere FUT-Events immer unbedeutender. Ultimate Team feiert jedes Jahr unzählige Events, die überstarke Karten ins Spiel bringen – und andere einfach in den Schatten stellen. Schnell verschwinden die TOTWs wieder aus den Startaufstellungen und werden nur noch für Squad Building Challenges verwendet. EA will das in FIFA 22 aber ändern.

Featured TOTWs: So funktioniert der neue Boost

Um das Team of the Week-Event auch für die späteren Phasen in Ultimate Team interessanter zu machen, gibt es ab sofort sogenannte Featured TOTWs. Das sind Spielerkarten, die es in das beste Team der Woche schaffen und einen größeren Boost erhalten als Standard-TOTWs. Aber welche Karten zählen dazu?

Ein Spieler muss gewisse Kriterien erfüllen, um eine Featured TOTW-Karte zu bekommen. Sein OVR-Rating darf nicht höher als 80 sein, gleichzeitig darf der Spieler in keinem anderen aktiven Live-Event vorkommen (z.B. Ones to Watch).

Schafft es ein Spieler, diese Anforderungen zu erfüllen und sich einen Platz im Team of the Week zu schnappen, erhält seine Karte einen immensen Boost. Die Karte selbst wird durch einen Stern über dem Rating gekennzeichnet.

Das Beste an den neuen Spezialkarten: Sollte es ein Featured TOTW mehrmals in das Team der Woche schaffen, steigern sich seine Stats wie bei den Standardkarten immer weiter. Die zusätzlichen Upgrades bauen auf dem ersten Boost auf. Wenn man Glück hat, könnte sich dadurch also durchaus ein Meta-Spieler entwickeln.