Kunstturn-WM: Mittelfußbruch bei Scheder - Olympia-Dritte muss absagen

Sophie Scheder kann nicht an der Kunstturn-WM teilnehmen © FIRO/FIRO/SID

Sophie Scheder, Olympia-Dritte 2016 in Rio de Janeiro am Stufenbarren, muss verletzungsbedingt auf einen Start bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften vom 18. bis 24. Oktober im japanischen Kitakyushu verzichten.

Die ehemalige deutsche Mehrkampf-Meisterin hatte in den vergangenen Jahren mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

So verpasste sie aufgrund von Verletzungen sowohl die Heim-WM 2019 in Stuttgart als auch die Olympischen Spiele in Tokio im vergangenen Sommer.