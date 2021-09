DFB: Joachim Löw überzeugte Jamal Musiala mit Vergleich mit Mesut Özil

Musiala spielte in der Jugend für England

Der Sohn eines Nigerianers und einer Deutschen spielte von 2010 bis 2019 für den FC Southampton und den FC Chelsea in England und war in den Nachwuchsteams in der U15, U16, U17 und U21 noch für die Three Lions aufgelaufen. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)