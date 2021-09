2. Bundesliga: Alois Schwartz kehrt als Trainer zum SV Sandhausen zurück

Alois Schwartz wird erneut Trainer des SV Sandhausen. Er tritt damit die Nachfolge des entlassenen Duos Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits an.

Der Zweitligist holt nach SPORT1 -Informationen einen alten Bekannten zurück an die Seitenlinie: Alois Schwartz. Zuerst hatte Sky von der Rückkehr des 54-Jährigen berichtet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Schwartz tritt die Nachfolge des Cheftrainer-Duos Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits an. Die beiden waren am Dienstagabend nach zuletzt drei Niederlagen in Folge von ihren Aufgaben freigestellt worden.