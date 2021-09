Transfermarkt: Bale-Berate Barnett fordert Transfermarktrevolution - jeden Tag Transfers

Jonathan Barnett ist einer der gefragtesten Spielerberater. Der 71-Jährige fädelte in diesem Sommer unter anderem den Wechsel von Jack Grealish zu Manchester City für rund 117 Millionen Euro ein. Auch Top-Talent Eduardo Camavinga, das am Deadline-Day zu Real Madrid wechselte, und Gareth Bale, zählen zu seinen Klienten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Insbesondere in England gibt es Kritik an den Transferfenstern. So forderten Experten wie der ehemalige Arsenal-Trainer Arséne Wenger, dass diese in allen Topligen noch vor dem Start der Liga und nicht wie bisher am 31. August schließen sollten. Barnett sieht das anders. „Arsène liegt falsch. Ich bin mit diesen Fenstern nicht einverstanden“, erklärte der Gründer von ICM Stellar Sports in der Bild.