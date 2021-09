Super-Talent Bron Breakker dominiert & schielt bei WWE NXT auf Titelmatch

In der zweiten Ausagbe von NXT 2.0 stellte WWE wieder einige neue Gesichter vor. Im Zentrum der Show war ein Talent, welches bereits letzte Woche ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Auch die Rückkehr eines letzte Woche attackierten Wrestlers und ein Titelwechsel prägten die Show.

Bron Breakker der nächste WWE-Topstar?

Von allen neuen Talenten die bei NXT 2.0 debütierten, liegt der Fokus derzeitig besonders auf einem: Bron Breakker. Der Sohn von Wrestling-Legende und Tag-Team Spezialist Rick Steiner, durfte diese Woche im Main Event mit NXT-Champion Tommaso Ciampa antreten. Das Tag Team Match gegen Pete Dunne und Ridge Holland war der nächste bedeutende Schritt in seiner kurzen Karriere. Bereits letzte Woche durfte er in seinem Debütmatch LA Knight besiegen und lieferte sich am Ende der Show einen Blickaustausch mit Ciampa.