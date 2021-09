NBA: Ehemaliger Profi Cedric Ceballos überlebt Corona und darf Krankenhaus verlassen

Der ehemalige NBA-Star, der mit den Phoenix Suns 1993 in den Finals den Chicago Bulls mit Michael Jordan unterlag, musste mehrere Wochen auf der Intensivstation behandelt werden. Zuvor hatte er sich mit COVID-19 angesteckt.

Nach „20 Tagen in der Todeszelle“, wie er es in einem Tweet ausdrückte, konnte er am Dienstag nach Hause zurückkehren. (DATEN: Spielplan der NBA)