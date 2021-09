Borussia Dortmund: Erling Haaland und seine unglaubliche Statistik

Die Rede ist natürlich von Erling Haaland, der zum 4:2-Sieg gegen Union Berlin seine Saisontore sechs und sieben beitrug. Damit liegt der 21-Jährige in der Torjägerliste gleichauf mit Bayern-Knipser Robert Lewandowski - und er hängt seinen Konkurrenten in der Scorerliste mit zusätzlich drei Assists sogar ab.

Haaland bricht einen Rekord nach dem anderen

Die Prognose des Nationalspielers ist nicht allzu gewagt. In 48 Bundesliga-Spielen kommt Haaland auf 47 Treffer, er ist damit der jüngste Spieler mit so vielen Toren - den bisherigen Rekord hielt Klaus Fischer. Kein anderer Spieler brauchte zudem für seine ersten 47 Bundesliga-Tore so wenige Spiele wie Haaland, hier löste er Uwe Seeler ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ein Spiel ohne Haaland-Tor ist mittlerweile fast schon eine Seltenheit. In der Bundesliga netzt der frühere Salzburg-Profi im Schnitt alle 83 Minuten - auch das ist Rekord: Unter allen Bundesliga-Spielern mit mindestens 25 Toren ist es die historisch beste Quote (Lewandowski liegt aktuell bei 100 Minuten pro Tor).

Jetzt klappt es auch mit dem Kopf

Dass der bullige Stürmer in seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende ist, bewies er zuletzt mit neuen Skills. Während Kopfbälle bislang nicht zu seinen Stärken gehörten, hat er diese jetzt auch im Repertoire. Erst zwei Kopfballtore hatte er in seinen ersten beiden BVB-Spielzeiten erzielt, in der laufenden Saison hat er seine bisherige Ausbeute bereits verdoppelt - und traf zuletzt auch gegen Union per Kopf.