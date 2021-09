DEL: Krefeld Pinguine unterliegen Adler Mannheim in Overtime, erster Punkt mit Aushilfstrainer Saveljev

Die Krefeld Pinguine verloren gegen die Adler Mannheim in der Verlängerung © Imago

Die Krefeld Pinguine schnuppern gegen die Adler Mannheim Coup, verlieren mit Aushilfstrainer an der Bande aber nach Verlängerung doch. Immerhin gibt es den ersten Punkt der Saison eingefahren.

Die Krefeld Pinguine haben in der PENNY DEL nach chaotischen Tagen einen Überraschungssieg verspielt, aber immerhin den ersten Punkt der Saison eingefahren. (BERICHT: Wie ein Traditionsklub gegen die Wand fährt)

Krefeld verliert gegen Mannheim erst in Overtime

Die ersten drei Saisonspiele hatten die Krefelder jeweils mit sechs Gegentoren verloren. Alexander Weiß (11./24.) schoss die Gäste in Baden-Württemberg durchaus überraschend in Führung, ehe sich Mannheim dank Lean Bergmann (39.) und Nationalspieler Matthias Plachta (57.) in die Overtime rettete.