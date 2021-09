NFL: Amon-Ra und Equanimeous St. Brown schreiben mit Lions und Packers Geschichte

Erstmalig in der Geschichte der NFL treffen mit Amon-Ra und Equanimeous St. Brown zwei deutsche Brüder in einem Spiel aufeinander. Für die Familie ein besonderer Moment.

Im altehrwürdigen Lambeau Field von Green Bay standen sich erstmals zwei deutsche Brüder in einem Spiel der besten Football-Liga der Welt gegenüber.

Packers berufen EQ in den Kader

Denn während Amon-Ra nach seinem Draft durch die Detroit Lions immer mehr Erfahrung sammelt, wurde EQ kürzlich von den Green Bay Packers entlassen, ehe diese ihn wieder in ihrem Practice Squad aufnahmen.

Kurz vor dem Spiel dann aber die gute Nachricht: Die Gastgeber aus Wisconsin beriefen den Receiver kurzfristig in ihren Kader, einem Aufeinandertreffen mit Bruder Amon-Ra stand nichts mehr im Wege.

Brüder beim Kickoff gemeinsam auf dem Feld

Vor 70.000 begeisterten Fans im verregneten Lambeau Field trafen sich die beiden Receiver dann sogar auf dem Feld, was normalerweise nicht vorkommt, wenn beide für die Offense von verschiedenen Teams spielen.

„Er war beim Kickkoff, ich war im Kickoff-Return“, erzählte Amon-Ra St. Brown im Gespräch mit der dpa von dem Moment, in dem sich ihre Wege auf dem Feld kreuzten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Amon-Ra überzeugt - aber EQ siegt

Beide saßen dicht am Rand des Stadions der Packers und konnten die Partie aus nächster Nähe verfolgen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Amon-Ra über Pleite verärgert

Am meisten freute ihn aber wohl die Tatsache, dass es Bruder EQ bei den Packers in den aktiven Roster geschafft hatte und es so erst zu einem Aufeinandertreffen kommen konnte: „Das hat viel Spaß gemacht. Es ist das erste Mal, dass ich gegen ihn gespielt habe.“