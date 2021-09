FC Liverpool: Jürgen Klopp schreibt emotionalen Brief an kranken Fan

Jürgen Klopp überzeugt mit seiner Menschlichkeit mal wieder neben dem Spielfeld. Der deutsche Erfolgstrainer spricht mit einem emotionalen Brief einem schwerkranken Liverpool-Fan Mut zu.

Neben den positiven sportlichen Schlagzeilen ist Klopp jetzt auch abseits des Platzes durch einen emotionalen Brief äußerst positiv aufgefallen.

Klopp hatte einem Liverpool-Fan, der gegen den Krebs kämpfte, einen Brief geschrieben, um ihn aufzubauen und seine Unterstützung zuzusichern. Die emotionalen Worte, die Liverpools-Trainer für seinen erkrankten Fan Chris schrieb, veröffentlichte dessen Bruder Andy nach dem Tod seines Bruders auf Twitter.

Klopp sichert Chris Unterstützung zu

Klopp versichert dem kranken Chris darin, dass die gesamte Liverpool-Familie ihn bei seinem Kampf gegen den Krebs unterstützen werde: „Manchmal halte ich inne und denke darüber nach, wie viele Leute mich und meine Spieler unterstützen und das haut mich um. Aber die Tatsache, dass wir alle zusammenhalten, macht diesen Verein so besonders.“

Die Unterstützung der zahlreichen Fans sei für ihn und gerade auch für seine Spieler die größte Stütze in schwierigen Tagen. Genauso seien Klopp, das Team und die gesamte Liverpool-Familie jetzt da, um Chris in diesen schweren Tagen zu unterstützen.

Neben der Liverpool-Familie sei die Unterstützung der eigenen Familie am wichtigsten. „Das brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen, weil mir gesagt wurde, dass du eine großartige Familie und Freunde um dich hast, und dass jeder sein Bestes tut, um dich zu unterstützen“, lobt Klopp in seinem Brief die Familie von Chris.