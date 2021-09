Florian Wirtz: Besser als Jamal Musiala und Jude Bellingham?

In einer Liga mit den aufstrebenden Jamal Musiala (FC Bayern München) und Jude Bellingham (Borussia Dortmund) wird Florian Wirtz gerne mal übersehen. Doch wie die Statistiken des Datendienstleisters deltatre zeigen, ist der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen ebenfalls in bestechender Verfassung.

Wirtz-Debüt unter Flick

Die guten Leistungen sind auch am Bundestrainer nicht spurlos vorbeigegangen. Bereits unter Jogi Löw wurde Wirtz Anfang des Jahres in den Kader der Nationalmannschaft berufen, blieb dort jedoch ohne Einsatz. Sein Debüt im Nationaldress feierte er gegen Liechtenstein unter Hansi Flick.

Der Youngster kam in Flicks ersten drei WM-Qualifikationsspielen jeweils zu einem Kurzeinsatz und erzielte beim 6:0 gegen Armenien sogar einen Treffer .

Hier ist Wirtz besser als Haaland und Lewandowski

In der neuen Saison scheint der Teenager nun noch einen draufzupacken. Im Schnitt alle 30 Minuten sammelt er derzeit einen Scorerpunkt und liegt damit sogar vor den Überfliegern Haaland und Lewandowski.

„ Es ist beeindruckend, wie mutig und selbstbewusst er sich im Profifußball schon durchgesetzt hat“, schwärmte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes im WDR über das Super-Talent. „Flo hat das Zeug, in den kommenden Jahren zu einem Top-Spieler der Bundesliga zu werden und auch zu einem wichtigen Element der deutschen Nationalmannschaft.“

Wirtz‘ Spiel zeichnet sich in der laufenden Saison durch eine unglaubliche Effizienz aus: Vier Schüsse brachte er auf den gegnerischen Kasten, drei Mal durfte er sich als Torschütze feiern lassen.

Florian Wirtz: Ein Wechsel mit Brisanz

In Köln geboren, wechselte Wirtz mit 17 Jahren aus der Jugend des 1. FC Köln zur Werkself unters Bayer-Kreuz.

Der Wechsel sorgte in dieser Zeit für viel Aufregung , da die rheinischen Klubs in Köln, Gladbach und Leverkusen seit 2001 eine Vereinbarung haben, wonach sie untereinander keine Jugendspieler gegenseitig umwerben.

Leverkusen begründete den Transfer damit, dass Wirtz‘ Vertrag in Köln Mitte 2020 ausgelaufen wäre und es sich bei seiner Verpflichtung um einen Zugang für die erste Mannschaft sowie den Abschluss eines Profivertrags handele.

Bereits in seiner ersten Bundesligasaison brach Wirtz gleich mehrere Rekorde: Am 6. Juni 2020 traf er gegen die Bayern zum 2:4-Endstand und wurde im Alter von 17 Jahren und 34 Tagen zum historisch jüngsten Bundesliga-Torschützen. Dieser Rekord wurde ihm allerdings in der letzten Saison von Dortmund-Stürmer Youssoufa Moukoko gleich wieder genommen.