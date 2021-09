Alica Schmidt als Laufsteg-Model bei Fashion Week in Mailand

Bei den Olympischen Spielen in Tokio musste Alica Schmidt zuschauen - jetzt bekommt die Leichtathletin bei der Fashion Week in Mailand einen großen Auftritt.

Mit dem Traum von einem Rennen bei den Olympischen Spielen hat es für Leichtathletik-Star Alica Schmidt in Tokio nicht geklappt - dafür darf sich die 22-Jährige jetzt über eine große Ehre der ganz anderen Art freuen.

Die 400-Meter-Läuferin, von Boulevardmedien als „World‘s sexiest Athlete“ gefeiert, wird bei der am Dienstag gestarteten Fashion Week in Mailand auf dem Laufsteg zu sehen sein. (NEWS: Playboy? Das sagt Schmidt)

„Ich freue mich mega auf die nächsten Tage und bin auch schon ein bisschen aufgeregt“, berichtete die Sprinterin am Dienstag bei Instagram, „für mich geht es nämlich heute nach Mailand. Ich darf auf der Fashion Week laufen, bei der Show von Hugo Boss.“

Alica Schmidt läuft bei Fashion Week in Mailand

Schon am Abend werde sie nach Mailand fliegen, am Donnerstag steigt dann die Show des Labels in der Mode-Metropole.