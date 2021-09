SV Sandhausen trennt sich von Trainer-Duo Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits

SV Sandhausen trennt sich von Trainern

Am Wochenende verlor Sandhausen gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:3 das dritte Spiel in Serie - jetzt zog der Klub die Reißleine.

„Wir haben in den vergangenen Wochen betont, dass wir erst am 10. Spieltag ein Zwischenfazit ziehen wollen, jedoch immer unter der Grundvoraussetzung, bis dahin von Spieltag zu Spieltag eine positive Weiterentwicklung in der Mannschaft zu erkennen. Leider war insbesondere in den zurückliegenden drei Partien keine positive Entwicklung zu sehen. Der umgekehrte Fall ist eingetreten“, erklärte SVS-Präsident Jürgen Machmeier die Entscheidung.