Unterbrechung bei Deutschland - Serbien: Linienrichterin muss ins Krankenhaus

Das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Serbien in Chemnitz musste am Dienstagnachmittag wegen gesundheitlicher Probleme einer Linienrichterin für rund fünf Minuten unterbrochen werden.

Sorgen um Linienrichterin

"Sie ist bei Bewusstsein, hat über Unwohlsein geklagt und ist in Abstimmung mit Sanitätsdienst und Notarzt auf dem Weg ins Krankenhaus", teilte DFB-Sprecherin Annette Seitz mit.

Schiedsrichterin Kirsty Dowle (England) hatte die Partie in der 34. Minute unterbrochen, anschließend wurde Edwards vom medizinischen Personal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) betreut und in der Folge mit einer Trage vom Platz getragen.

Die Partie wurde in der 39. Minute fortgesetzt,

Deutschland schlägt Serbien trotz Fehlstart

Torjägerin Lea Schüller führte Deutschland nach den sorgenvollen Minuten und einem frühen Rückstand zum nächsten Pflichtsieg in der WM-Quali.

„Die erste Hälfte war einfach nicht unser Anspruch. Wir wussten, dass wir es besser können. In der zweiten Halbzeit lief es dann überragend“, sagte Schüller am ZDF -Mikrofon.

Drei Tage nach dem 7:0 gegen Bulgarien hatte Nina Matejic (3.) den Rekordeuropameister in Chemnitz eiskalt erwischt.

DFB-Team übernimmt Tabellenführung

Das DFB-Team, das in weniger als zehn Monaten bei der EM in England um den Titel mitkämpfen möchte, sprang mit sechs Punkten an die Spitze der Gruppe H.