Warzone: Blueprints Blitz – Neues Event, alte Waffen

Wer die Anfänge von Warzone verpasste, sollte dieses Event im Auge behalten © Activision

EarlyGame

Das Blueprints Blitz-Event kehrt in Warzone zurück. Insgesamt gibt es 11 Blaupausen zu holen. Aber wie funktioniert der Modus und was ist so besonders daran?

Call of Duty: Warzone lebt immer noch. Trotz der laufenden Beta von CoD: Vanguard finden immer noch zahlreiche Gamer ihren Weg in das Spiel. Das liegt unter anderem auch daran, dass Raven Software die Community immer wieder mit neuen Events überrascht. Dieses Mal feiert der beliebte Blueprints Blitz-Modus seine Rückkehr. Aber was kann man sich darunter vorstellen?

In diesem Event kann man sich im Grunde Blaupausen von älteren Waffen schnappen. Wer also ein Späteinsteiger in Warzone ist, darf sich Blueprints Blitz nicht entgehen lassen! Jedes Mal, wenn man zwei Aufträge abgeschlossen hat, spawnt ein sogenannter Contraband Contract. Schließt man auch den ab, schaltet man eine der begehrten Blaupausen frei.

Oft geht es dabei um Waffen, die bereits vor ein paar Seasons verschwunden sind. Also wer weiß, welche Schmuckstücke dieses Mal dabei sind?

Das sind die neuen Blaupausen in Blueprints Blitz

Wer sich eine der unten aufgelisteten Blaupausen schnappen will, sollte sich lieber beeilen. Der Name ist nämlich Programm: Der Blueprints Blitz ist so schnell wieder verschwunden, wie er aufgetaucht ist. Für eine bessere Übersicht sind hier alle verfügbaren Blaupausen aufgelistet.

Mud Drauber (MP7)

Fluid Dynamics (Kar98k)

Noxious (RPD)

Frozen Chosen (M82)

Teal Drop (1911)

Pumpkin Punisher (Grau 5.56)

Gray Matter (LW3-Tundra)

Military Green (M16)

Renegade Ranger (M16)

Hazardous (Krig 6)

Northern Aggression / Aggressor (Type 63)