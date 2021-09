Valorant: Gambit Esports gewinnt VCT Masters Berlin

Das Valorant Champions Tour Masters in Berlin hat seinen Sieger gefunden. Gambit Esports machte im großen Finale gegen Team Envy kurzen Prozess und schlug die Nordamerikaner 3:0. Damit zementieren die Russen ihre Vormachtstellung als bestes Team der Welt und nehmen 225.000 US-Dollar Preisgeld mit nach Hause.

Gambit Esports an der Weltspitze angekommen

Auf der ersten Map, Bind, erwischte Envy den besseren Start und gewann mit einer 2-Runden-Führung die erste Hälfte. Doch dann schlug Gambit zurück. Timofey „Chronicle“ Khromov riss das Spiel an sich - doch nicht für allzu lang. Envys Victor „Victor“ Wong schaltete nochmal einen Gang höher, wodurch sich sein Team in die Overtime rettete. Letztlich war es aber doch Gambit, die den Sack auf Map Nr. 1 zumachten.

Auch auf Haven, der zweiten Map, kam Envy besser aus den Startlöchern - Halbzeitführung. Gambit schlug zurück und gewann die ersten vier Runden der zweiten Hälfte. Am Ende holte Envy nur noch drei Runden und so ging auch diese Map an die Russen - 2:0.