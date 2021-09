48 Spiele Sperre nach Kopfstoß für Spieler in Österreich

„Ich zeige euch, was strafbar ist“

Die Erklärung des Unparteiischen, dass schon der Versuch strafbar sei, brachte Arsanukaev so richtig in Rage. „Ich zeige euch, was strafbar ist“, soll der 28-Jährige gesagt und seinem Gegenspieler mit einem Kopfstoß das Nasenbein gebrochen haben. So berichtet es die Kronen Zeitung.