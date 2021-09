FIFA 22 Guide: Das Wichtigste zum Start von Ultimate Team

Am 1. Oktober erscheint FIFA 22. EA bietet aber schon frühzeitig Möglichkeiten, Münzen in FUT zu sammeln. Wie kommt man möglichst schnell zu einem guten Starter-Team?

Ultimate Team ist seit Jahren der beliebteste Modus in FIFA. Für den Anfang wollen alle Spieler möglichst schnell ein starkes Starter-Team haben, dafür gibt es verschiedene Wege zum Erfolg. Ein Weg ist die Web-App, die am 22.09.2021 erscheint. Hier hat man die Möglichkeit, den eigenen Verein schon vor dem Release von FIFA 22 zu verwalten. Wer also schon die ersten Münzen auf dem Konto haben möchte, sollte sich diese herunterladen oder im Web ganz einfach verwenden. In der Web-App gibt es tägliche Belohnungen wie Packs und auch SBCs können schon abgeschlossen werden. Das Trading ist eine sehr beliebte Methode, um Coins zu generieren. Hier geht es darum, Spieler auf dem Transfermarkt für wenig Münzen zu kaufen und für mehr Münzen zu verkaufen. Besonders beliebte Spieler oder Karten aus populären Ligen wie die Premier League bieten sich dafür an.