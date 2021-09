Juventus Turin historisch schlecht! Der Absturz nach dem Ronaldo-Abschied

Messi vs. Ronaldo: Darum hat CR7 die Nase vorne

Juventus Turin legt einen historisch schlechten Start in der Serie A hin. Die Gründe für den Absturz des Serienmeisters sind vielfältig. Coach Massimiliano Allegri tobt.

Massimiliano Allegri tobte schon während der Partie an der Seitenlinie und war kaum zu beruhigen.

Allegri wütet nach Juve-Remis

Der Trainer hat allen Grund zur Enttäuschung. Denn: Die alte Dame ist historisch schlecht in die Serie A gestartet!

Nur drei Mal ging der Beginn der Spielzeit so daneben wie in diesem Jahr - zuletzt 1961/1962. Denn: Juve hat nach vier Partien gerade einmal zwei Zähler auf dem Konto und liegt sogar auf einem Abstiegsplatz.

Presse spottet nach Juve-Fehlstart

Immerhin holte Juve zwischen 2012 und 2020 neun Meisterschaften in Serie.

„Juve, du bist so weit unten“, titelte die Gazzetta dello Sport nach dem Milan-Remis. Und der Corriere dello Sport fügte an: „Juves Schwäche in der Post-Ronaldo-Ära ist offenkundig.“