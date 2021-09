Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev zieht Fazit und verkündet große Ziele

Alexander Zverev steht im Halbfinale der US Open © Imago

Alexander Zverev zieht ein vorzeitiges, persönliches Fazit für das Tennisjahr 2021. Der Olympiasieger wirft zudem einen ehrgeizigen Blick in die Zukunft.

Anfang August hatte Zverev in Tokio den größten Triumph seiner Karriere eingefahren. Der ganz große Coup bei Major-Turnieren blieb ihm dagegen weiter verwehrt.

Zverev hat „zwei Riesenziele“

Zuletzt scheiterte Zverev im Halbfinale der US Open an Novak Djokovic, er hält aber unverdrossen an seinen großen Ambitionen fest.