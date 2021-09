Melty Blood: Type Lumia - Vlov Arkhangel enthüllt

Der neueste Kämpfer in Melty Blood: Type Lumina ist Vlov Arkhangel. Der neue Antagonist setzt auf ein Schwert und Elementarmagie, um seine Feinde auf Distanz zu halten.

Die Ankündigungs-Maschine für Melty Blood: Type Lumina läuft nach wie vor auf Hochtouren. Die Entwickler von Type Moon zeigen in regelmäßigen Abständen neue Trailer für das Fighting Game, dass am 30. September erscheinen wird.

Aktuell haben sie den Charakter Vlov Arkhangel enthüllt. Dieser ist der neue Antagonist der Tsukihime Visual Novel, auf der Melty Blood basiert. Damit ist er auch ein kompletter Neuankömmling im Fighting Game-Pendant und zum ersten Mal spielbar.

Sein extravagantes Design hebt ihn klar vom Rest der Charaktere ab. Die meisten Melty Blood-Charaktere haben ein sehr bodenständiges Design, was ihr Auftreten betrifft. Hintergrund ist auch hier der Ursprung der Visual Novel. Obwohl die Welt von Tsukihime voller Action, Fantasy und Vampire steckt, so müssen diese übernatürlichen Wesen sich im Alltag unter den Rest der Bevölkerung mischen.