FC Barcelona: Teure Klausel im Vertrag von Trainer Ronald Koeman?

Doch selbst bei einer Nicht-Weiterbeschäftigung über den Sommer 2022 hinaus - so lange läuft der Vertrag - müssten die Katalanen wohl tief in die Tasche greifen. Wie Radio Catalunya berichtet, müsste Barca sechs Millionen Euro an Koeman überweisen, sollte der Klub seinen Vertrag nicht verlängern.