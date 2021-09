Lionel Messi wurde beim Sieg von PSG ausgewechselt - Verletzung als Grund?

Der Argentinier musste in der 76. Minute vom Feld und wirkte darüber alles andere als glücklich. Er verweigerte sogar Trainer Mauricio Pochettino den obligatorischen Handschlag.

Wie die L‘Equipe berichtet, hat die Auswechslung von Messi aber einen triftigen Grund. Der 34-Jährige habe noch immer Schmerzen am linken Knie. Die Probleme seien eine Folge des bösen Fouls bei Argentiniens 3:1-Sieg in der WM-Qualifikation in Venezuela.