Call of Duty Vanguard: Alle Maps & Modi der Beta

Dabei sollen vor allem die neuen Maps und Modi helfen. Neben vier klassischen kommen mit Champion Hill und Patrol auch zwei neue Modi mit in die Open Beta. Aber was kann man sich vom Testwochenende erwarten?

Call of Duty: Vanguard Beta – Alle Maps und Modi

Damit man nicht immer auf den gleichen Maps landet oder dieselben Modi spielen muss, sollte man sein Matchmaking am besten selbst anpassen. Die verfügbaren Modi beschränken sich auf insgesamt sechs, vier davon sollten aber in der CoD-Community bereits mehr als bekannt sein. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, wurden auch Champion Hill und Patrol eingeführt – zwei neue Modi, die in Vanguard für Erfolg sorgen sollen. Hier eine kleine Übersicht:

Bei den Maps wird es schon geheimnisvoller. Neben den bereits in der Alpha verfügbaren Maps sollen noch drei weitere dazukommen. In einem Post gab es einen Teaser, der bereits eine der neuen Maps verraten hat. Mit dem Eagles Nest (oder auch Adlerhorst) wird wahrscheinlich das Versteck von Adolf Hitler in Salzburg gemeint sein. Was für Gefechte uns dort wohl erwarten wird?