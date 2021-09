Basketball, BBL: Impfquote von fast 100 Prozent beeindruckt - nur ein Spieler fehlt

Die neue Saison beginnt am Donnerstag mit dem Duell zwischen Meister Alba Berlin und den Telekom Baskets Bonn. „Bei den Klubs spüren wir eine Menge Aufbruchstimmung“, sagte Holz: „Ich freue mich, dass wir Zuschauer haben, und auch in ganz vernünftigen Größenordnungen - nicht nur symbolisch. Das wird ein schöner Restart, sehr stimmungsvoll.“

Teilweise kann es schon zum Auftakt Vollauslastung geben, etwa in den kleineren Standorten in Bayern und in Baden-Württemberg. In Niedersachsen sieht die Sache noch anders aus. Holz hofft, dass es im Laufe der Spielzeit zur völligen Freigabe kommt. „Ich kann mir vorstellen, dass wir noch überall volle Hallen erleben werden.“