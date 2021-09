NFL: Aaron Rodgers schlägt mit Packers die Lions - Aaron Jones verliert Kette mit Papas Asche

Die Green Bay Packers schlagen in der NFL zurück und feiern einen Sieg über die Detroit Lions. Aaron Rodgers und Aaron Jones dominieren, der Running Back verliert im Spiel eine wichtige Kette.

Nach dem 35:17-Sieg der Green Bay Packers gegen die Detroit Lions erklärte Running Back Aaron Jones, dass er beim Jubel über einen seiner vier Touchdowns seine Kette in der Endzone verloren hat. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um ein Goldkettchen, sondern um einen schwarzen Football, der die Asche seines im April überraschend verstorbenen Vaters enthält. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Der Running Back zeigte sich im Gespräch mit ESPN dennoch optimistisch, sein besonderes Schmuckstück bald wiederzusehen. „Ich glaube, die Crew wird gleich rausgehen und nachsehen. Aber wenn es einen Ort gibt, an dem man sie verlieren kann, dann ist es der, an dem mein Vater gewollt hätte, dass ich sie verliere. Er wollte schon immer einmal in der Endzone sein“, erklärte er schmunzelnd.