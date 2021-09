Borussia Dortmund: Detail bei Transfer von Jude Bellingham an Birmingham enthüllt

In der Premierenfolge des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ wird enthüllt, was der BVB bei einem möglichen Verkauf von Jude Bellingham an abtreten müsste.

Beim 4:3-Sieg in Leverkusen zählte er zu den stärksten Borussen, am 2:1-Auswärtssieg in der „Hölle von Besiktas“ hatte der Engländer mit einem Treffer und einer überragenden Vorarbeit erheblichen Anteil und auch beim Sieg gegen Union zählte er zu den Besten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bellingham bei Fans und Mitspielern beliebt