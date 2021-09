Bundesliga: Florian Wirtz hat mit Bayer Leverkusen eine Wechsel-Vereinbarung, sagt Tobias Holtkamp

Neulich stand geschrieben, dass Supertalent Florian Wirtz, 18 Jahre, eine Ausstiegsklausel in seinem im Mai unterschriebenen Vertrag hat. Da war es bei Rudi Völler, so erzählen sie sich in der Leverkusener Chefetage, eher ein Kopfschütteln denn ein Schmunzeln, was der Bericht und die unzähligen Meldungen danach als Gefühlsregung hervorriefen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Denn abgesehen davon, dass so eine schriftliche Abmachung in Wirtz‘ Arbeitspapier nicht der Wahrheit entspricht, was Völler dann auch öffentlich machte, war es mehr die Gewissheit des Geschäftsführers darüber, was nun wieder an Schlagzeilen so produziert und damit zum Thema würde, was ihn beschäftigte, vielleicht sogar ein wenig aufregte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)