WM 2022 in Katar nur für geimpfte Spieler? Gastgeber sollen Impfpflicht fordern

Für die WM 2022 in Katar stellen die Gastgeber offenbar eine klare Forderung an die FIFA: Alle teilnehmenden Spieler sollen gegen Corona geimpft werden.

Kommt für die umstrittene WM 2022 in Katar eine Impfpflicht gegen Corona?

Das Gastgeberland drängt nach einem Bericht von The Athletic darauf, dass alle teilnehmenden Spieler im Vorfeld gegen COVID-19 geimpft werden sollen.

Demnach laufen aktuell Gespräche zwischen den Organisatoren und der FIFA sowie den Gesundheitsbehörden in Katar.

WM in Katar nur für geimpfte Spieler?

Alle Seiten seien sich darin einig, dass die größten Fußball-Stars der Welt am Turnier teilnehmen sollen - und weder durch eine Corona-Infektion noch durch eine Absage aus Protest gegen eine Impf-Pflicht fehlen.

FIFA verweist auf Katar

Ein FIFA-Sprecher äußerte sich bei The Athletic zunächst ausweichend.

„Angesichts der Covid-19-Pandemie wird Katar als Gastgeberland die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Gesundheit und Sicherheit aller an dem Wettbewerb Beteiligten zu schützen“, hieß es in einem Statement.

Zudem wurde darauf verwiesen, dass alle Teilnehmer ohnehin die Einreise-Bedingungen für Katar beachten müssten und alle Informationen zu den Corona-Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld der WM an die Teilnehmer kommuniziert würden.

Katar liegt in Sachen Corona-Impfquote weltweit in der Spitzengruppe und hat bislang rund 82 Prozent seiner Einwohner geimpft. Auch weil das Emirat so dicht besiedelt ist, wird auf den Schutz vor COVID-19 großer Wert gelegt.