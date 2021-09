BVB: Marco Rose feiert Thomas Meunier

Nach dem 4:2-Sieg am Sonntag gegen Union Berlin wirkte Thomas Meunier glücklich und erleichtert. Der Belgier hüpfte und tanzte mit seinen Söhnen Landrys und Tianys im BVB-Trikot über den Rasen des Signal Iduna Parks. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Anschließend wurde er von einem Mitarbeiter aus dem Dortmunder Pressestab zu den TV-Interviews zitiert. Dort sagte Meunier dann mit funkelnden Augen: „Ich habe es so sehr vermisst, in diesem Fußballtempel zu spielen, diese Stimmung und Atmosphäre zu spüren. Ich bin einfach glücklich.“ Denn: „Selbst mit 25.000 Fans ist es wundervoll. In Belgien bedeutet das ein volles Stadion.“