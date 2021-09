RC Lens nach Platzsturm gegen OSC Lille zu Geisterspielen verurteilt

Der Platzsturm seiner Fans hat für den RC Lens ein Nachspiel. Die nächsten beiden Heimspiele in der Ligue 1 muss der Klub vor einer Geisterkulisse austragen.

