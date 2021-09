3. Liga: Türkgücü trennt sich von Petr Ruman - Peter Hyballa neuer Trainer

Überraschung in der 3. Liga!

Türkgücü München hat sich von Trainer Petr Ruman getrennt. In Peter Hyballa ist der Nachfolger schon gefunden.

Hyballa wird bereits am Dienstag das Training leiten.

„Nach den jüngsten Ergebnissen haben wir uns entschieden, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Wir haben mit Peter Hyballa sehr gute Gespräche geführt und glauben, dass er taktisch als auch auf emotionaler Ebene der richtige Mann ist, um in Zukunft unsere ehrgeizigen Ziele zu verfolgen und umzusetzen. Er bringt jahrelange nationale sowie internationale Erfahrung mit, nun wollen wir mit ihm den Weg zurück in die Erfolgsspur finden“, erklärte Geschäftsführer Max Kothny. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

Hyballas kurzes Intermezzo in Dänemark

„Türkgücü München ist ein Klub, der sich im Aufbau befindet und in dem eine sehr große Perspektive steckt. Mein Ziel ist es, jeden Spieler in dieser wirklich interessanten Mannschaft weiterzuentwickeln und besser zu machen. Es gilt aus den vielen guten Einzelspielern eine Mannschaft zu formen, die in dieser ausgeglichenen, anspruchsvollen 3. Liga oben mitspielen kann“, sagte Hyballa zu seiner neuen Aufgabe.